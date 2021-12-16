В Одессе на студентов рухнул потолок. Мы узнали первые подробности

Полиция открыла уголовное производство по факту обрушения потолка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе произошел несчастный случай в здании Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса. Там на студентов обвалился потолок.

Об этом сообщает Думская.

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Обвал произошел в здании на Пушкинской, 18. Потолок обвалился на кухне.

В результате пострадал студент второго курса 2004 года рождения. Его госпитализировали в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом шейно-грудного отдела позвоночника.

Делом занялась полиция

Правоохранители уже отреагировали на инцидент. По факту обвала открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 ст. 275 УК Украины – "нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

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Что нам удалось узнать

В училище новостям "Сегодня" изложили свою версию происходящего.

"Обвалился не потолок в большом понимании этого слова, а штукатурка. Не все так критично, как пишут в телеграмм- каналах",- так прокомментировали нам ситуацию в Одесском высшем профучилище морского турсервиса.

На уточняющий вопрос, был ли госпитализирован студент, ответили, что да.

В полиции Одесской области нам подтвердили факт обрушения и то, что студент получил травмы.

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"Причина обрушения будет установлена в ходе следствия",- сообщила нам спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская

Что известно о здании

Так здание выглядит сейчас. Фото: сайт Одесского ВПУ МТС

Дом №18 на Пушкинской — памятник архитектуры местного значения. Он был построен в первой половине XIX века как склад.

В 1869 году здание реконструировали и разместили в нем Одесскую женскую гимназию. В конце XIX – нач. XX века ему надстроили третий этаж. Тогда дом принадлежал Южнорусскому обществу печатного дела.

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