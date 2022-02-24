В Одессе подорвали воинские части и железнодорожные пути (видео)

Ударили по воинской части Нацгвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

Горит воинская часть Национальной гвардии в Одессе на улице Химическая. Огонь распространился на цеха, склады завода.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Ситуация в Одессе

Как сообщили в ГСЧС, с 10:25 начали поступать сообщения о взрывах в городе:

Малиновский р-н, ул. Промышленная, военная часть с возгоранием.

район АРЗ СП (ЗАЛОЖЕНИЕ-2) — железнодорожные пути.

Малиновский р-н, Вячеслава Кириллова, 13а, воинская часть.

Подразделения направлены, информация уточняется.

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Где ведут обстрелы по Украине

В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.

Украинскую админграницу с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.

По официальному сообщению МВД Украины, погиб один пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.

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Кроме того, вошли колонны техники:

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Движение колонн наблюдается через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области.

На направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.

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