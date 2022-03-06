В Одессе сбит российский самолет

Очередной самолет агрессора уничтожен / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Одессы ВСУ сбили российский военный самолет. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо ВСУ за отличную работу. Так и надо!" — сказал он.

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Потери авиации РФ за сутки

Ранее 6 марта в Харькове силы противовоздушной обороны уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил РФ – штурмовик Су-25.

Днем ранее украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина и за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом страны Башаром Асадом.

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Также 5 марта в Одесской области украинские войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя, еще один самолет был сбит в Николаевской области. Там же были сбиты четыре боевых вертолета врага, причем три из них сбил один морпех.

В Киевской области 5 марта были сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 – уничтожен. Также сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА.

Ситуация в Украине 6 марта