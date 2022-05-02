В Одессе задержали 12 диверсантов РФ с арсеналом оружия и взрывчатки: готовились ко 2 мая

ГБР задержала 12 диверсантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и задержали 12 человек, которые готовили диверсии, протесты и мятежи в Одессе и области. Также задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.
Об этом сообщает ГБР.
"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая (годовщина пожара в Доме профсоюзов – Ред.)", – говорится в сообщении.
У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.
Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
Следователи ГБР открыли уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все материалы переданы в Службу безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
Читайте другие новости "Сегодня":