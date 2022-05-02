В Одессе задержали 12 диверсантов РФ с арсеналом оружия и взрывчатки: готовились ко 2 мая

ГБР задержала 12 диверсантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и задержали 12 человек, которые готовили диверсии, протесты и мятежи в Одессе и области. Также задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

Об этом сообщает ГБР.

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"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая (годовщина пожара в Доме профсоюзов – Ред.)", – говорится в сообщении.

У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.

Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

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Фото: ГБР

Следователи ГБР открыли уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все материалы переданы в Службу безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

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