В Одесской области уничтожены два вражеских истребителя

Российский самолет сбит / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области украинские войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя — об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море неподалеку от Одессы, другой упал на севере области. Сейчас пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Так победим!" – написал он.

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Ранее сообщалось, что в Николаевской области ВСУ сбили четыре российских вертолета и один самолет.

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