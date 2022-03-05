В Одесской области уничтожены два вражеских истребителя

Российский самолет сбит / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одесской области украинские войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя — об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.
"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море неподалеку от Одессы, другой упал на севере области. Сейчас пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Так победим!" – написал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области ВСУ сбили четыре российских вертолета и один самолет.
Также мобилизованный из "Укрпочты" капитан сбил российский самолет, бомбивший Чернигов, с помощью ПЗРК "Игла-1"
Ситуация в Украине 5 марта
- В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.
- В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.