Как только отпустили Стерненко, в Офисе президента установили новую дверь

Спустя 73 дня после погрома на Банковой в здании администрации главы государства все-таки удалось заменить дверь, изуродованную сторонниками активиста

Через полтора месяца после беспорядков, организованных в центре Киева сторонниками активиста Сергея Стерненко, в здании Офиса президента установили новую входную дверь.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

К сожалению, пообщаться с работниками, которые ставили дверь, нам не удалось. Они оперативно скрылись в здании ОП.

/ Фото: Дмитрий Гордийчук

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Напомним, что парадная дверь Офиса президента Украины была повреждена еще во время акции протеста против суда над активистом Сергеем Стерненко 20 марта. Его сторонники устроили митинг, превратившийся затем в маленький погром.

В двери были выбиты стекла, сожжена табличка на фасаде, а стены обрисованы из баллончика. Нанесенный ими ущерб оценили в 2 млн гривен.

Любопытно, что дверь в ОП поставили на следующий день после того, как суд приговорил Стерненко к году условно за нападение на руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича.

Ранее сайту "Сегодня" в ОП сообщали о намерении начать установку двери 22 мая. Якобы до этого времени заменить ее работникам мешала погода.