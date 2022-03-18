В ООН отвергли проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине от РФ

Фарсовая гуманитарная резолюция РФ обречена на провал/Фото: коллаж: "Сегодня"

Проект резолюции ООН о гуманитарной ситуации в Украине от России подвергся резкой критике со стороны западных стран из-за того, что в нем не упоминается ответственность РФ за войнупротив Украины.

Об этом сообщает Hunter Valley News.

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Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил в Совбезе ООН, что РФ решила на данном этапе не добиваться голосования за свой проект резолюции из-за давления со стороны Соединенных Штатов Америки и Албании на членов ООН с целью выступить против этого.

Представительница США Линда Томас-Гринфилд отреагировала на заявление Небензи. Она заявила, что фарсовая гуманитарная резолюция РФ обречена на провал.

"Мы знаем, что если бы Россия действительно заботилась о гуманитарных кризисах, которые она создала, она могла бы просто прекратить свои атаки на народ Украины", — сказала представительница США.

По ее мнению, вместо этого Россия намерена созвать еще одно заседание Совета Безопасности, чтобы использовать этот совет в качестве площадки для дезинформации и продвижения своей пропаганды.

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Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

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