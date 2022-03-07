В Париже и Нью-Йорке пьют кофе, пока украинские города сносят с лица земли – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад в бездействии.

"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Не спеша пить черный кофе с круасаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли. А города наши, умирая, все же борются", – написал Подоляк в Twitter.