В Польше разбился автомобиль с украинцами: 19-летняя девушка погибла

Украинцы попали в ДТП в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня

В Любушском воеводстве Польши, где ранее микроавтобус с украинцами влетел в грузовик, в ДТП попал автомобиль с украинцами. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка.

Об этом сообщает Gazeta Lubuska.

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Авария произошла ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель Nissan, 31-летний украинец, выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

Фото: Gazeta Lubuska

На место выехали медики, полицейские и спасатели.

Фото: Gazeta Lubuska

В результате ДТП 19-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте – медики пытались ее реанимировать, но бесполезно. водитель и другие пассажиры не пострадали. Сейчас полиция Польши выясняет обстоятельства инцидента.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП: