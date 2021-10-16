В Польше разбился автомобиль с украинцами: 19-летняя девушка погибла

Украинцы попали в ДТП в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня
В Любушском воеводстве Польши, где ранее микроавтобус с украинцами влетел в грузовик, в ДТП попал автомобиль с украинцами. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка.
Об этом сообщает Gazeta Lubuska.
Авария произошла ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель Nissan, 31-летний украинец, выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.
На место выехали медики, полицейские и спасатели.
В результате ДТП 19-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте – медики пытались ее реанимировать, но бесполезно. водитель и другие пассажиры не пострадали. Сейчас полиция Польши выясняет обстоятельства инцидента.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.