В Полтаве транспортный коллапс: не ходят городские автобусы, маршрутки сократили

В Украине продолжается топливный кризис, вызванный войной / Коллаж "Сегодня"

В Полтаве перестали курсировать городские автобусы и сократилось количество маршруток. Причиной стало отсутствие горючего в городе и в его пригородах, таким образом невозможно заправить общественный транспорт.

Об этом заявил мэр Полтавы Александр Мамай, передает телеграм-канал "Украина 24".

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В чем проблема

"Так, коммунальные автобусы не выходят на маршруты из-за отсутствия горючего. У нас есть стратегический запас топлива для обеспечения ВСУ и ТРО коммунальным транспортом. Вчера на исполкоме было принято решение о разрешении на закупку горючего по тем ценам, которые сейчас и меняются каждый день", – сообщил Александр Мамай.

Также на своем телеграм-канале градоначальник сообщил, что в пятницу 13 мая на автодороги вышли 48 троллейбусов.

"Сегодня частный общественный транспорт в городе работал не в полном составе. Мы прочли информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не будут ездить. Кто будет лично поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", – сообщил Мамай.

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Обстановка на топливном фронте