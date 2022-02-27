В Полтавской области уничтожено 200 единиц техники РФ

Техника оккупантов как всегда хорошо горит. Коллаж "Сегодня"

На границе Полтавской и Сумской областей около полуночи 27 февраля оккупантам нанесли мощнейший урон – сожжено 200 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил Суспільному пресс-секретарь областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.

По его словам, колонну техники заметили местные жители, которые оперативно сообщили информацию нашим военным. Оккупанты двигались с территории Сумской области, большинство – танки.

Реклама

Но силы теробороны Полтавской области вместе с военной авиацией и артиллерией уничтожили всю технику. Информацию о погибших и раненых врагах уточняют.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелами, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

Реклама

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но ее уже встретили огнем наши защитники.