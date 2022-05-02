В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна из-за войны

Зерно остается в портах Украины / Коллаж "Сегодня"

Около 4 млн тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.



Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пишут "Сегодня".



Также ранее в организации сообщали, что резкий рост цен и перебои с поставками на фоне российского вторжения поставили под угрозу ситуацию с продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии.

Оккупанты воруют зерно из Херсонской области

Депутаты законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

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Об этом говорится на сайте законодательного собрания Красноярского края РФ.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорится в сообщении.

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