В работе Facebook произошел массовый сбой

Пользователи многих стран пожаловались на проблемы с доступом к соцсети

В ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через браузер.

При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

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Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. О проблемах с доступом к сайту сообщили пользователи Киева, Днепра, Харькова и других городов. Также о проблемах с доступом к социальной сети сообщили в США, Канаде, Чехии, Греции и странах Европы.

В то же время трудностей с доступом к социальной сети через мобильное приложение не было.

Что именно стало причиной сбоя – пока неизвестно. Однако некоторое время спустя Facebook и Instagram восстановили работу.

Также недавно мы писали о том, что в работе сервисов Google произошел масштабный сбой – не работали Youtube, Gmail и Google Disk. Жалобы поступали из Украины, Великобритании, Франции, Германии, России, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран.