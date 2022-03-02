В Раде хотят признать власть РФ террористами и нацистами

Путина могут признать нацистом и террористом. Фото Reuters/Patrick Mulder

Верховная Рада рассматривает вопрос о признании России страной-террористом. Об этом в эфире единого новостного марафона рассказал народный депутат Федор Вениславский.

Такую возможность рассматривает комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

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"На комитете ВР по вопросам НБО рассматривают вопрос о признании России террористом. Чтобы обратиться ко всему миру признать высшее политическое руководство РФ носителями нацистской идеологии", – отметил нардеп Федор Вениславский.

Россия и Путин стали изгоями в мире

За войну, которую Российская Федерация начала против Украины, страна-агрессор заплатит очень дорого. Из-за безумных санкции из РФ уходят международный бизнес и капитал. Страна вместе со своим президентом Владимиром Путиным становятся изгоями, говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Путин крайне разъярен санкциями

Президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину. Он крайне разгневан таким ответом на войну в Украине.

Об этом пишет СNN с ссылкой на источники в разведке США.