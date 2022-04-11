В регионах, которые массово приняли переселенцев, отопительный сезон продолжается

Отопление в Украине отключили еще не везде / Фото: Коллаж: Сегодня

Отдельные регионы Украины досрочно завершили отопительный сезон из-за военных действий. В штатном режиме продолжается отопительный сезон в регионах, которые приняли большое количество внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев в Facebook.

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"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", – сказано в сообщении.

Кроме того, досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.

В регионах, принявших много внутренне перемещенных лиц, отопительный сезон продолжается.

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"Там, где это возможно, предоставляются услуги централизованного теплоснабжения и в городе Харьков", — отметил Чернышев.

Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.

Где брать газ

Украина предлагает Европе, которая собирается сокращать потребление российского газа, делать это не за счет Украины, а за счет санкций против "Северного потока". Идея заключается в том, чтобы увеличить прокачку через нашу ГТС, собрать больше денег за транзит и на них купить больше газа.

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Европа будет сокращать потребление российского газа, мы предлагаем, чтобы это началось с сокращения через "Северный поток-1". Потому что нам сейчас транзит нужен для того, чтобы гарантировать работоспособность нашей газотранспортной системы, – сказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Кроме того, это может стать своеобразной защитой украинской трубы от агрессоров.

Некоторые эксперты предлагают воспользоваться сложившейся на мировых рынках ситуацией, и, по сути, менять газ на зерно, которое в этом году рискует стать таким же дорогим, как и топливо.

В ближайшее время в Северной Африке будет наблюдаться острейший дефицит зерна. Наша посевная под угрозой, но резерв зерна есть. С учетом возрастающей динамики роста цен на зерно мы можем предложить Египту бартерный обмен из расчета 1:1, то есть одна тонна зерна на одну тысячу кубических метров природного газа, – говорит экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, этот газ необязательно физически поставлять в Украину. Ведь терминалов по приему сжиженного газа у нас нет.

Можно договориться о так называемом виртуальном реверсе: Египет транспортирует СПГ, например, в Италию, и эта поставка засчитывается как выполнение газового контракта "Газпромом" или трейдерами, работающими с российским газом. А Украина отбирает физические объемы со своей ГТС на восточной границе с отражением данных учета на западной, – говорит Алексей Кущ.

По его словам, наша ГТС может принимать примерно 5–6 млрд куб. м газа даже в режиме реального реверса.

Ранее мы писали, как враг уничтожает нефтебазы и прогнозировали, что будет с рынком топлива в Украине. Мы также рассказывали о том, как в Германии обыскали офисы российского "Газпрома".