В результате обстрела в Харьковской области погиб ребенок

Последствия обстрела в Харьковской области / Фото: ГСЧС

В городе Чугуев Харьковской области в результате вражеских обстрелов возник пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157, говорится в сообщении.

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К месту происшествия выехали спасатели и автомобиль первой помощи. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.

В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жителей. Огонь локализирован.

Нападение России на Украину

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