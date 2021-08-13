В России взорвался автобус, а ВОЗ снова займется происхождением COVID – главные новости за ночь

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ВОЗ повторно изучит происхождение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст новую группу из ученых для изучения происхождения новых вирусов, в том числе коронавируса SARS-CoV-2.

В Бердичеве сбежала осужденная за убийство

Бердичевский районный отдел Нацполиции в Житомирской области разыскивает 35-летнюю Светлану Кустовецкую, осужденную к 12 годам за соучастие в убийстве своей невестки, которую, как доказало следствие они с братом били и душили на глазах у ребенка.

Светлана Кустовецкая (слева) помогла брату Святославу Козаку убить жену Юлию (справа) / коллаж "Сегодня"

Взрыв автобуса в Воронеже

В Воронеже (Россия) в четверг вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе, в результате пострадало 17 человек, одна женщина скончалась в больнице. Подозревают, что сдетонировали газовые баллоны.

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В Воронеже взорвался автобус/VK/cityvrn

Суд отпустил вице-мера Николаева

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, которого ранее детективы НАБУ задержали по подозрению в хищении более 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади города.

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