В Ровенской области отменили "сухой закон": когда можно купить алкоголь

Власть решила наполнить городской бюджет / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет обороны Ровенской области принял решение, что с 13 апреля с 11 до 16 часов в регионе разрешено продавать алкоголь.

Об этом сообщает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram.

Реклама

Решение было принято, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность для Ровенщины.

Они сочли, что потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками составят 48 млн грн.

Коваль планирует наполнять бюджет всеми законными способами, чтобы экономика работала на ВСУ.

Реклама

Чем заменить алкоголь, чтобы расслабиться?

Алкоголь совместно с лекарствами, алкогольная интоксикация и отравление некачественным спиртным – повод попасть в больницу, которые сейчас и так перегружены. Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от употребления спиртного.

Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном (если не спите – обратитесь к врачам онлайн, они подскажут, какие препараты можно использовать). Это будет более эффективно и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация. Во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здраво мыслить — это может спасти вам жизнь!

Также важно уметь успокаивать друг друга, читайте: "Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи", и оказывать поддержку детям, узнайте: "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".