В Ровенской области у пьяных водителей отобрали более 200 машин – передадут ВСУ

У нетрезвых водителей отбирают авто для армии / Фото: Коллаж: Сегодня

За полтора месяца военного положения в Ровенской области обнаружили 233 пьяных водителя за рулем. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать ВСУ.

Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация в Facebook.

Реклама

Больше всего водителей под хмельком и под действием наркотиков с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины обнаружили в областном центре – 93, в Остроге – 29 и 19 в Ракитном.

"На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, а материалы которых будет рассматривать суд. Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ", – говорится в сообщении.

Бесплатное растаможивание авто

В Украине вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства.

Реклама

Это значит, что украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Такие условия действительны только во время военного положения.