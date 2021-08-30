В Ровно пациент напал на врача и распылил слезоточивый газ (видео)

Врач получил химические ожоги. Фото: скриншот
В Ровно пьяный 24-летний мужчина напал на 45-летнего врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. В результате нападения врач получил химические ожоги глаз.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в приемном отделении Ровенской центральной городской больницы.
Как предварительно выяснили полицейские, медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя Ровно с резаными ранами рук и запахом алкоголя. Вместе с ним в приехала и 21-летняя девушка.
В ожидании дежурного врача оба начали вести себя неадекватно, нецензурно ругались на медперсонал. В дальнейшем между 45-летним медиком и "посетителями" возник конфликт и толкотня, во время которой 24-летний злоумышленник достал газовый баллончик и распылил в лицо врачу слезоточивый газ.
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Врач в результате инцидента получил химические ожоги и обратился в полицию.
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Известно, что у 24-летний злоумышленник еще в несовершеннолетнем возрасте имел проблемы с законом из-за кражи, незаконного оборота наркотиков, а также его судили за разбой.
Ровенское районное управление полиции начало расследование по статье "хулиганство". Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, руководство полиции области проведет совещание вместе с городской властью и медиками для решения вопроса по обеспечению безопасности в приемных отделениях больниц, а затем — страхование медицинских работников от подобных случаев.
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