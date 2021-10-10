В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном и канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала – главные новости за ночь

Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, а в Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Легковушка на скорости "впечаталась" в маршрутку – появилось видео страшного ДТП в Киеве

В Сети опубликовали видео момента столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Киеве на Броварском проспекте. На видео видно, как легковушка на огромной скорости двигалась по той же полосе, что и автобус. Когда авто приблизилось, водитель не убавил скорость, а протаранил заднюю часть автобуса.

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В Киеве автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

"Какого парня угробили. Горите в аду": В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном

В социальной сети под постом народного депутата Галины Янченко (фракция "Слуга народа") разгорелся настоящий спор. В Сети не верят в отравление умершего 8 октября народного депутата Антона Полякова алкоголем и метадоном.

Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси. Коллаж "Сегодня"

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Канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. В чем его обвиняют

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе со своего поста. Несколько дней назад прокуратура страны начала против него расследование по обвинению в коррупции.

В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".

В Днепре вспыхнул масштабный пожар – огонь полностью охватил жилой дом

В Днепре, где во время пожара умерли два человека, на улице Литейной начался масштабный пожар в частном доме. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Пока неизвестно, были ли в помещении люди – огонь охватил весь дом и спасатели не могли зайти внутрь.