В Севастополе заметили три поврежденных больших десантных корабля РФ

Корабли стоят в бухте на ремонте / Фото: Крым.Реалии, Коллаж: Сегодня

В аннексированном Россией Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Один из них — "Азов", названия двух других неизвестны. Об этом сообщает Крым.Реалии. Всего у ЧФ РФ четыре таких корабля.

На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК: один без бортового номера у входа в бухту, второй, также без номера, в середине, и корабль "Азов" (бортовой номер 151) у края бухты. На правом борту одного из кораблей – следы повреждений и облезлая краска.

Реклама



Фото: Крым.Реалии

В составе Черноморского флота четыре больших десантных корабля проекта 775: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

В Графской бухте стоят еще два больших десантных корабля проекта 775. Таким образом, общее количество БДК этого проекта в бухтах Севастополя – пять.

Реклама

На Черноморском флоте есть три БДК проекта 775/II и БДК "Азов" проекта 775/III. На ремонте в Килен-бухте стоят два БДК проекта 775/III.

В составе ВМФ России есть три больших десантных корабля проекта 775/III: "Азов" на Черноморском флоте, "Пересвет" на Тихоокеанском флоте и "Королев" на Балтийском флоте.

Вероятно, еще один крупный десантный корабль был переброшен в Черное море с Балтийского флота до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Реклама



Фото: Крым.Реалии

Ранее мы писали:

В Донецкой области из-за обстрела более 100 горняков оказались заблокированы под землей