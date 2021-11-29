В столице уже установили 7 тысяч камер / Коллаж "Сегодня"
В школах Киева усилят охрану. Эти нововведения в рамках программы "Безопасная столица".
Об этом сообщили в КГГА, пишет ТСН.
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В рамках программы "Безопасная столица" в Киеве также продолжат устанавливать на улицах системы видеонаблюдения. Они будут фиксировать номера автомобилей.
В настоящее время в столице установлено уже 7 тысяч камер. Охрану в школах обещают усилить с нового 2022 года.
В Одессе на школьников во время урока рухнул потолок
В Одессе на учеников в школе №111 упал потолок. Возможно, один ребенок травмирован.
Рухнул потолок прямо в классе во время урока. Он не выдержал и упал прямо детям на головы. Куски потолка были на партах у школьников. Видео сняли сами ученики.
"В 111 школе потолок ёб***ся на головы учеников. Как минимум один ребенок травмирован", – написано под видео.