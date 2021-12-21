В Славянске пьяный мужчина угнал автобус и сбил велосипедиста (видео)

Полиции удалось найти и задержать злоумышленника. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Донецкой области пьяный мужчина угнал автобус в Славянске. Впоследствии он сбил велосипедиста в Дружковке и покинул место аварии.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Детали аварии
Правоохранители получили информацию о том, что сотрудник автотранспортного предприятия угнал автобус "Богдан". Сразу ввели в действие специальный оперативный план – ориентировку получили все блокпосты, автопатрули, железнодорожные и автовокзалы.
Через некоторое время автобус был замечен в Дружковке. По словам свидетелей, водитель автобуса, который подпадал под ориентировку полиции, совершил наезд на 21-летнего велосипедиста и скрылся. Потерпевший чудом не пострадал.
Кто угнал автобус
Полицейские установили предполагаемое направление движения автовора и задержали его в городе Константиновка. Правонарушителем является 31-летний житель Славянска.
Что угрожает злоумышленнику
Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту начато досудебное расследование по ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством".
Кроме того, в отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения (ст.130 КУоАП) и без водительских прав (ст.126 КУоАП).
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