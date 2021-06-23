В случае чрезвычайной ситуации или войны: в Украине презентовали информационную брошюру

Первые 100 тысяч экземпляров брошюры напечатают вскоре – они предназначены для жителей востока и юга Украины. Также появятся в зоне ООС

В Украине презентовали первый продукт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины – брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны".

Об этом сообщает пресс-служба.

"Это – максимально сжатый набор советов, как действовать, чтобы обезопасить себя во время опасных событий. Он пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, чтобы посмотреть и не растеряться в момент опасности", – говорится в сообщении.

Брошюра содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население. Разработчики учли международный и украинский опыт. В ближайшее время проведут тендер и напечатают первые 100 тысяч экземпляров. Их распространят среди жителей востока и юга Украины. В зоне ООС брошюры распространят ВСУ.

Материалы переведут на английский, русский и крымскотатарский языки. Впоследствии их планируют распространить во всех регионах Украины.

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"Это – только первый продукт, и мы не планируем на этом останавливаться. Следующие разработки будут сфокусированы на теме противодействия дезинформации, а также тому, как освещать противостояние с агрессором, а не помогать ему. Мы помним ошибки первых лет войны и должны системно обезопаситься от них в будущем", – сообщила руководитель Центра Любовь Цибульская.

Фото: пресс-служба центра

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не начнет против Украины полномасштабную войну, так как это может стать началом Третьей мировой.