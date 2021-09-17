В "Слуге народа" назвали возможного кандидата на довыборы в Раду

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе. Им может стать глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.

Что известно

20 сентября в 18:00 состоится заседание политсовета Слуги народа, в ходе которого "слуги" рассмотрят вопрос о выдвижении главы Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом по 184-му одномандатному избирательному округу на промежуточных выборах в Верховную Раду.

31 октября 2021 года на 184-м и 197-м округах пройдут довыборы в Верховную Раду. Они будут проводиться в связи с прекращением полномочий нардепов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Первый сложил полномочия после победы на выборах мэра Херсона, второй – после назначения главой Черкасской ОГА.

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Кто такой Сергей Козырь

Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке, имеет высшее образование по специальностям "разработка месторождений полезных ископаемых" и "финансы", а также получил степень бакалавра по правоведению. До 2019 годах работал на предприятиях угольной отрасли.

С сентября 2019-го – замглавы Херсонской ОГА. С декабря 2020-го – врио председателя Херсонской ОГА. Его предшественник Юрий Гусев возглавил Укроборонпром.

1 марта 2021 года президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

В декларации за 2020 год указал: шесть квартир: две квартиры 28,8 кв. м и 32,2 кв. м в Павлограде Днепропетровской области, две квартиры 45 кв. м и 64,17 кв. м в Донецке, одна квартира 56 кв. м в Соледаре Донецкой области и квартира 91,9 кв. м в Киеве. Также в собственности главы ОГА есть жилой дом 44,2 кв. м в Донецке и место регистрации в комнате 10 кв. м в Херсоне.

В собственности Козыря имеется земельный участок 572 кв. м в Донецке, два гаража по 24 кв. м в Павлограде и Донецке и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска.

Совокупный доход семьи в размере 778 тыс. грн, денежных активов имеет $ 39 тыс.

Напомним, центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 промежуточные выборы народных депутатов в двух округах. Такое решение было принято после того, как в комиссию поступили постановления о лишении депутатских полномочий нардепов от "Слуги народа" Александра Скичко и партии "За будущее" Игоря Колыхаева.

На довыборах в Донецкой области победил мэр города Доброполья Андрей Аксенов. Победителем на выборах в Ивано-Франковской ЦИК назвала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, однако окончательное оглашение результатов отложено до решения судов.