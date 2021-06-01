В Сумской области пограничники задержали россиянина – закопал паспорт в лесу и назвался украинцем

У мужчины нашли ксерокопию паспорта и он признался, что является россиянином

В Сумской области на границе с Россией пограничники задержали мужчину, который был без документов и пытался незаконно попасть в Украину ночью.

Его обнаружили с помощью тепловизора, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

После задержания мужчина сказал, что он является гражданином Украины. Однако пограничники нашли у него ксерокопию паспорта, и он признался, что является россиянином, а сам документ он закопал где-то в лесу.

"Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима", – говорится в сообщении.

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Недавно на границе с РФ пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта.

Также напомним, на границе с Россией сгорел микроавтобус с контрабандной икрой.