В Сумской области продают "воздух родины" в консервах: сколько стоит (фото)

В Сумской области продают воздух в банках. / Фото: Коллаж: Сегодня
В селе Верхняя Сыроватка Сумской области придумали продавать необычные сувениры. В консервные банки начали закатывать воздух.
Об этом сообщил местный активист Роман Голубь в Facebook.
Что за консервы с воздухом?
В селе начали закручивать консервные банки с воздухом и продавать их в качестве сувенира.
Одна банка с воздухом стоит 40 грн. На самой банке написано, что срок годности консервы – до 2222.
"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома. "Верижанский воздух родины", – написал Голубь.
Все средства от продажи консервированного воздуха пойдут на развитие музейной комнаты Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка.
Консервы с воздухом с родной земли. Фото: Роман Голубь
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В комментариях к новости о таком необычном сувенире, его называют современным и креативным.
"Прекрасный сувенир. Прямо "дыхание родной земли" – современно, креативно, необычно", – написали под постом Романа Голубя.
Сам он уверен, что умные люди понимают – это не бизнес, а пиар ход, для популяризации истории и развития музейного дела в родном селе.
Где продают "родной воздух"
Село Верхняя Сыроватка расположено в 15 км от города Сумы. Это центр Верхнесыроватской территориальной громады. В составе ТГ – села Зализняк, Стенки, Новоселица, Великий Бобрик, Малый Бобрик, Ивахновка, Юсуповка, поселок Каменный (все они перечислены на баночке с воздухом), население – более 5 тысяч человек.
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