В Сумской области уничтожили около 100 единиц техники оккупантов

В РФ настоящие проблемы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.

О своем канале в Тelegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Реклама

Подробности

"Около 100 танков, грады и бензовозы. Мы всадили по стоянке техники орков! Сумщина, Лебединский район. Слава всем причастным!" — написал Живицкий.

Что происходит 28 февраля

Читайте также