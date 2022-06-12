В Тернопольской области ливень снес авто в реку – погибла семья (фото)

Спасатели достали из воды авто. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Лещанцы Тернопольской области нашли тела двух несовершеннолетних девочек. Их автомобиль во время ливня снесло в реку. Кроме подростков в машине также находился мужчина – он погиб. Как оказалось, это был отец и две его дочери.

Об этом сообщили в ГСЧС Тернопольской области.

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Как стало известно, 11 июня около 21:00 часов в селе Лещанцы в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль. В автомобиле находились три человека – взрослый мужчина и две несовершеннолетние девушки.

На место происшествия выехали спасатели. Они обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было.

Во время поисков обнаружили тело водителя 1990 года рождения, а позже нашли и тела девочек 2009 года рождения.

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В общей сложности к поискам привлекли более 30 человек совместно с местным населением.

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Авто оказалось в реке

Также сообщалось о подобном случае и в Киевской области – в селе Логвин Володарского района в реке утонуло авто – водитель погиб, пытаясь спасти машину. Авто достали из реки, где и был обнаружен труп мужчины.

Кроме того, в Каневе в реке Днепр на расстоянии около 3-х метров от берега утонул автомобиль "ВАЗ Приора". Машину из воды доставали спасатели.