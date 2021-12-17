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В трех "красных" областях улучшились COVID-показатели: список

Юлия Гаврилюк
17 декабря, 10:47
В Украине ситуация с заболеваемостью на коронавирус стабилизировалась

Желтая зона является самой большой / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-показатели стабилизировались в Киевской, Сумской и Житомирской областях, но пока что регионы находятся в красной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Желтая

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

Коронавирус в Украине

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).

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Также за прошлые сутки госпитализировали 2028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.

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