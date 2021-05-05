Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)

Местные жители возмутились, что в священный месяц Рамадан туристки устроили разврат в море

Фото: onedio.com

В Турции были задержаны украинки за откровенную фотосессию в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). Об этом передают местные турецкие СМИ.

На катере заметили двух мужчин и четырех девушек из Украины. Отметим, что, несмотря на карантин, частным судам разрешается выходить в море.

Вот только эротическая фотосессия вызвала возмущение местных жителей в месяц Рамадан: украинки в обнаженном виде снимали себя на камеру.

Реклама

В свою очередь PavlovskyNEWS опубликовал видео одной из украинок, в котором она рассказала, что произошло. По ее словам, моделей допрашивала полиция, но затем отпустила.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это… Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. Нас задержала полиция. Мы весь день сидели, были допросы – это не очень приятная процедура", – рассказала девушка.

Видео: PavlovskyNEWS

Напомним, в начале апреля в Дубае (ОАЭ) полиция задержала голых моделей, которые позировали на балконе. Среди них оказались и украинки.

По прилете в Киев одна из "голых" украинок раскрыла настоящую цель фотосессии.