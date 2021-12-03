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В Украине 9 областей могут выйти из красной зоны: сроки

София Ковнир
3 декабря, 15:51
За прошедшие сутки, 2 декабря, в нашей стране зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

Ограничения в Украине могут смягчить. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на следующей неделе девять областей могут выйти из красной зоны карантина. Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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Красная зона может стать меньше

Как рассказал Ляшко, относительно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения уже подало в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.

Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня

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Кто в красной зоне?

  • Киев
  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Черкасская (области)

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровело – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566.

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