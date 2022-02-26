В Украине будет работать еще одна система тревоги – что придумали

Церковные колокола могут стать сигналами тревоги / Фото: Коллаж: Сегодня
Церковные колокола могут выступать сигналами тревоги в Украине. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает РБК-Украина.
Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:
- включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
- подготовить тревожный чемодан;
- подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;
- провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);
- закрыть все окна и форточки;
- пройти в укрытие.
Как можно помешать врагу прекратить передвижение по территории Украины
- Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.
- Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
- Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его. Новый вырастет на костях оккупанта.
- У кого в наличии экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.
- Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.
- Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.