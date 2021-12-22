Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украине будет сильный мороз. Прогноз погоды на 22 декабря (карта)

Владимир Козырь
22 декабря, 06:00
Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с

Местами ожидается 11 градусов ниже нуля/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 22 декабря, в Украине почти не будет осадков. Однако, прогнозируют мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

На территории Украины ожидается облачная погода, без осадков. Только в Крыму будет идти снег. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается 2-5 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -8 до -11 градусов.

В северных регионах — 3-9 градусов мороза. На юге будет от -1 до -5 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля, а в Симферополе будет идти снег — от -1 до -3 градусов.

Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!

Реклама

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Читайте также