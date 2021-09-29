В Украине будет солнечно, но холодно ночью: прогноз погоды на 29 сентября (карта)

Холоднее всего в среду будет в центральных и северных областях. Коллаж "Сегодня".

В среду, 29 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями, днем достаточно теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

​Погода в регионах

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Средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь на Закарпатье и в Карпатах ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 14-19°.

В Киеве 29 сентября также будет сухо. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 5°, днем 12-14°. Холоднее всего в среду будет в центральных и северных областях. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а на западе – 7 – 12 метров в секунду.

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В Украину пришла настоящая осень

Недавно в Карпатах температура воздуха опускалась до 6 градусов мороза – это была самая низкая температура в сентябре для высокогорья. Но и это еще не все, на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег.

23 сентября уже в Черновицкой области выпал снег. Снег замечен на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

Осень все больше вступает в свои права: день стал на треть короче, чем был в июне, когда он максимальный, теперь солнце светит менее половины суток, да и то его не всегда видно за тучами. Пока держится теплая сухая погода, но в любой момент может похолодать и задождить. Уже на днях синоптики обещают заморозки.