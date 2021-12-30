В Украине будут закрывать родильные отделения. Мы узнали, чего ждать будущим мамам

Часть родильных отделений в Украине закроют / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут закрывать родильные отделения в государственных больницах. Принимать роды будут те медучреждения, где в 2021 году на свет появились более 150 малышей.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

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Что известно

В НСЗУ отметили, что у них есть требования к качеству предоставления услуг. Однако и платить больнице за каждые роды станут больше.

"Со следующего года с 10 тыс. грн. до 15 тыс. грн. увеличивается тариф, по которому НСЗУ оплачивает роды медучреждению. Для больниц, отвечающим дополнительным требованиям (лечение и роды женщин с сопутствующими заболеваниями и осложнениями беременности) тариф увеличивается до 20 тыс. грн. Вместе с тарифом увеличиваются и требования", – сказали в Минздраве.

При этом в НСЗУ обмолвились о перспективе того, что возможно требование в 150 родов снизится до 75.

Почему отделения закрывают?

Медики привели примеры отделений, где за год родились единицы:

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"Например, в Кролевецкой больнице (не путать с роддомом – Авт.) за год родились 4 малыша, в Мелитопольской центральной райболице приняли 15 родов, а вот в Мелитопольском городском роддоме – 832".

В НЗСУ объяснили, что роды будут принимать там, где врачи более профессиональные. Но основная причина – нет смысла держать целое отделение, где рожают четыре человека в год, как в Кролевце Сумской области.