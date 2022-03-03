В Украине будут жестко наказывать мародеров: что их ждет

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Верховная Рада Украины приняла изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за мародерство.

Соответствующий законопроект №7124 был рассмотрен 3 марта на пленарном заседании Рады, сообщает пресс-служба парламента.

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"Мародерство как военное преступление карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. При этом похищение военнослужащими или гражданскими лицами вещей за пределами поля боя образует состав корыстного преступления против собственности. Совершение таких преступлений с использованием условий военного или чрезвычайного положения по общему правилу является обстоятельством, отягчающим наказание... Тем не менее, наказание, которое может быть назначено в таких случаях, ограничено и согласно требованиям статьи 65 Уголовного кодекса Украины не может превышать верхний предел санкции соответствующей статьи", – говорится в пояснительной записке к документу.

Изменениями к Уголовному кодексу предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.

Также инициировано повышение минимального предела наказания по ст.432 УК (похищение на поле боя вещей, имеющихся при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет.

"Факты мародерства стали широко распространены и фиксируются во многих регионах нашей страны. В то же время достаточная мягкость средств уголовно-правового реагирования на такие действия подталкивает граждан самостоятельно устанавливать "справедливость", а фактически – вершить самосуд над мародерами", – говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что принятие предлагаемых изменений будет способствовать "повышению эффективности средств уголовно-правового реагирования на проявления мародерства со стороны военнослужащих или гражданских лиц".

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В Украине мародеры "чистят" квартиры: как уберечься

В Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев. Способы используются разнообразные.

Суть схем такова — узнать, есть ли кто-нибудь в квартире, чтобы впоследствии беспрепятственно ее ограбить. Например, подбрасывают всевозможные открытки, флайеры и т.д. Одним из новых способов, как сообщают украинцы в соцсетях, является приклеивание скотча на проем для ключа. Украинцы настоятельно просят: если кто видит подобное, то обязательно срывать и выбрасывать. Таким образом, вы убережете себя и своих близких от мародерства.

Еще одной распространенной схемой среди преступников является проникновение в частные чаты жилых комплексов, ОСМД и т.д. Таким образом они узнают всю необходимую информацию о жильцах тех или иных квартир.