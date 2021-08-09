В Украине продлят карантин. В Минздраве назвали даты

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить на два месяца. Фото: коллаж "Сегодня"

Адаптивный карантин в Украине, введенный в прошлом году на фоне распространения COVID-19, планируют продлить на два месяца.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили, и с учетом той эпидситуации, которую мы сейчас видим в Европейском регионе, в Украине нужно продлить адаптивный карантин еще на два месяца", – сказал Ляшко.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

Читайте также:

С сентября локдауна в Украине не будет: Кузин озвучил другой вариант

Как работает адаптивный карантин?

Адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, где зеленая — с наименьшим уровнем распространения вируса, а красная – с наибольшим. Еженедельно Минздрав обновляет перечень областей, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Так, зеленый уровень предусматривает пересмотр или частичную отмену карантина. Его могут ввести по всей Украине при условии благоприятной ситуации с коронавирусом.

Желтый уровень автоматически ввели для всей страны. Он предусматривает ограничения работы фитнес-клубов, бассейнов и спортивных залов, посещение учебных заведений (если на самоизоляции находятся более половины учеников и персонала), проведение массовых мероприятий и т. д.

Реклама

Оранжевый уровень карантина не предусматривает усиление карантина, но "сигнализирует о потенциальной опасности — приближении к красному уровню. Его могут ввести, если в регионе в течение недели появляется превышение по одному из этих показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше, чем на 65%;

более 60 госпитализаций по COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Если в течение 3 дней подряд фиксируют превышение хотя бы двух указанных показателей, в области вводят красную зону карантина.

В красной зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Отметим, все области сейчас находятся в зеленой зоне.

Ранее мы сообщали, что главный санврач страны объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

Также напомним, вакцинированные могут получить привилегии. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: