В Украине хотят запретить продажу лекарств детям: какие будут штрафы

В последнее время в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи с помощью таблеток

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта относительно запрета продажи лекарств детям до 14 лет, а также о штрафах за продажу медпрепаратов.

В чем сейчас проблема

Авторы документа ссылаются на данные медиков о том, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают.

Есть много факторов, которые подталкивают детей к совершению самоубийств, например, онлайн-игры в соцсетях, неадекватное восприятие своего места в социуме, заниженная самооценка, несчастная любовь и прочее. И если доступ детей к интернету проконтролировать почти нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарствам в аптеках государству под силу.

Как депутаты предлагают решить проблему

Законопроект №5122 предполагает запрет на продажу лицам в возрасте до 14 лет лекарственных средств в аптеках.

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Законопроект № 5123-1 устанавливает административную ответственность за продажу лекарств детям:

штраф за продажу (в том числе через интернет) и за доставку лекарственных средств малолетним лицам в размере от 6800 грн до 13 600 грн. За повторное нарушение в течение года – 13 600-23 800 грн;

рассматривать такие дела будут суды, а полицейских уполномочивает составлять соответствующие административные протоколы.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале в Боярке две семиклассницы отравились таблетками. Одну девочку не удалось спасти, а вторая школьница попала в больницу. По версии полиции, подруги увидели в одной из соцсетей видеочеллендж, где предлагалось испытать действие лекарств на себе.