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В Украине хотят запретить продажу лекарств детям: какие будут штрафы

2 июня, 13:40

Сергей Мартынец

В последнее время в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи с помощью таблеток

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта относительно запрета продажи лекарств детям до 14 лет, а также о штрафах за продажу медпрепаратов.

В чем сейчас проблема

Авторы документа ссылаются на данные медиков о том, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают.

Есть много факторов, которые подталкивают детей к совершению самоубийств, например, онлайн-игры в соцсетях, неадекватное восприятие своего места в социуме, заниженная самооценка, несчастная любовь и прочее. И если доступ детей к интернету проконтролировать почти нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарствам в аптеках государству под силу.

Как депутаты предлагают решить проблему

Законопроект №5122 предполагает запрет на продажу лицам в возрасте до 14 лет лекарственных средств в аптеках.

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Законопроект № 5123-1 устанавливает административную ответственность за продажу лекарств детям:

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале в Боярке две семиклассницы отравились таблетками. Одну девочку не удалось спасти, а вторая школьница попала в больницу. По версии полиции, подруги увидели в одной из соцсетей видеочеллендж, где предлагалось испытать действие лекарств на себе.

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Источник: Сегодня

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