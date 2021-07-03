Ветер валил деревья и рвал провода. В каких областях Украины сейчас сидят без света

Непогода натворила немало бед. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 июля оказались обесточенными 93 населенных пункта.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в шести областях, а именно:

Кировоградская – 30 населенных пунктов;

Черкасская – 30 населенных пунктов;

Киевская – 14 населенных пунктов;

Черниговская – 14 населенных пунктов;

Житомирская – 4 населенных пункта;

Запорожская – 1 населенный пункт.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Кроме того, в Ровенской области лесоводы просят объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба из-за непогоды.

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