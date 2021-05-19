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В Украине могут появиться местные референдумы: что это значит для украинцев

19 мая, 15:57

Сергей Мартынец

В Раде определили, за что общины смогут голосовать, а какие вопросы нельзя будет поднимать

/ Фото: Getty Images

В Украине уже принят закон о национальном референдуме, а теперь в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5512 о местном референдуме, который позволит жителям отдельных населенных пунктов выносить проблемные вопросы на голосование.

Как рассказал вице-спикер ВР и соавтор документа Руслан Стефанчук, над законопроектом работали рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия, народные депутаты, представители министерств, общественных организаций и ученые.

"Мы получили множество отзывов, предложений, на основе которых усовершенствовали наработанное и предложили народу действенный механизм непосредственного влияния на местную власть", – сказал он.

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Основные положения законопроекта

Читайте также в нашем блоге политолога, директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика о том, почему так важен референдум.

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Источник: Сегодня

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