В Украине могут появиться местные референдумы: что это значит для украинцев

В Раде определили, за что общины смогут голосовать, а какие вопросы нельзя будет поднимать

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В Украине уже принят закон о национальном референдуме, а теперь в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5512 о местном референдуме, который позволит жителям отдельных населенных пунктов выносить проблемные вопросы на голосование.

Как рассказал вице-спикер ВР и соавтор документа Руслан Стефанчук, над законопроектом работали рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия, народные депутаты, представители министерств, общественных организаций и ученые.

"Мы получили множество отзывов, предложений, на основе которых усовершенствовали наработанное и предложили народу действенный механизм непосредственного влияния на местную власть", – сказал он.

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Основные положения законопроекта

На местный референдум выносятся вопросы, связанные с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, утверждение устава территориальной общины или изменения к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы и т.д.).

На голосование не могут быть вынесены вопросы, которые противоречат Конституции Украины или не касаются полномочий местной власти (например, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочее).

Инициировать референдум могут: территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский, поселковый, городской совет; сельский, поселковый, городской голова.

Можно вынести только один вопрос с вариантами ответов "да" или "нет".

Участвовать в референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых относится к территории этой общины.

Местный референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в регионах военного или чрезвычайного положения.

Решение местного референдума является обязательным для исполнения. Оно может быть изменено только через такой же референдум, но не ранее, чем через три года со дня его принятия.

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