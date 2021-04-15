В Украине мужчины смогут уходить в декрет – принят закон

На сегодняшний день действующее законодательство не позволяет без разрешения матери выходить отцу в декрет – теперь этот вопрос решен

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3695 относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком, то есть декретный отпуск для мужчин.

Что сейчас на так с мужским декретом

Авторы законопроекта указывали на проблему в действующем законодательстве. Так, статьей 18 закона "Об отпуске" и статьей 179 Трудового кодекса предусмотрен декрет для отцов. Но это право "перебивает" ч. 4 ст. 20 закона "Об отпуске", которая требует предоставления справки с места работы матери ребенка, что она вышла на работу.

"Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу", – говорится в пояснительной записке.

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Что значит новый закон

При рождении ребенка одному из родителей (в том числе отцу) положен одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Также у мужчин будет возможность отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Читайте подробней о декрете для мужчин и как это работает в других странах.