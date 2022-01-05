В Украине начали вакцинировать бустерной дозой: сколько людей уже получили прививку

Прививки бустерной дозой разрешили только людям старше 60 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят спустя полгода после второй вакцинации.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Сколько человек уже получили бустер
За минувшие сутки, 4 января, бустерной дозой вакцинировались 1 843 человека. Дополнительную дозу получили 597 человек.
Всего с начала проведения таких прививок в Украине дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек.
Кто может записаться
В Украине уже открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19. Он доступен для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.
Записаться очень просто:
- Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.
- Забронировать день, время и записаться.
Какими вакцинами будут вакцинированы
Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Раньше мы писали:
- В Украине сменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.
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