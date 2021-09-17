В Украине начинается сезон гриппа. Будет ли эпидемия в этом году и как защититься

Грипп начинает косить украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина на пороге эпидемии гриппа, в этом году нас будут подстерегать четыре штамма: Виктория, Камбоджа, Вашингтон и Пхукет. В Минздраве напоминают, что больной может заразить до сотни человек в день.

Чего ждать в этом сезоне, выясняли новости "Сегодня".

Хронический гайморит и бронхит – последствия самолечения гриппа, которым харьковчанка Иванна переболела еще семь лет назад. Тогда она не пошла к врачу, а лечилась самостоятельно.

"Теперь только начинается сезон простуды и гриппа, достаточно немного себя недогледеть, как повышается температура и самочувствие ухудшается. У меня идет бронхитом и он еще потом неделю или две лечится", – сказала Иванна Мащенко.

Именно ошибочное восприятие гриппа как легкой простуды часто приводит к тому, что люди оказываются на больничной койке. Ведь запущенный грипп, в отличие от простуды, может вызвать осложнения.

"Осложнения могут касаться различных органов, систем. Иногда поражают почки, иногда другие органы. Это очень сильный вирус, организм его переносит тяжело", – отметил семейный врач Виталий Щуренко.

Чего ждать в этом году?

Прошлый эпидсезон, конец сентября 2020-го – май 2021 года, оказался не таким ощутимым, как предыдущие. Все из ковида, говорят вирусологи.

Повлияли карантин, закрыты границы и масочный режим. К примеру, в позапрошлом сезоне гриппом и ОРВИ переболело почти 5 млн украинцев. А 160 000 – нуждались в госпитализации. В прошлом же сезоне количество больных гриппом даже не достигла эпидпорога. В этом году все снова зависит от ковида.

"Вирус гриппа у нас в прошлом году не имел возможности вызвать эпидемию. В этом году, если все закрыто, то тоже вероятность невелика, что будет у нас эпидемия", – заявила вирусолог Алла Мироненко.

Точных прогнозов относительно штаммов, которые будут циркулировать в Украине, еще нет.

Вакцина против гриппа

ВОЗ рекомендовала производителям изготавливать вакцины сразу против четырех штаммов. Медики не советуют пренебрегать прививкой от гриппа. Ведь в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и ковидом.

"Это было очень тяжелое перетекание болезни. Температура за 40, которая плохо сбивалась. То есть медикаментами было почти невозможно снять. Приходилось человеку делать уколы", – объяснил Щуренко.

Вакцинация от гриппа – платная. Препараты должны появиться в Украине в ближайшие недели. Тогда станет известна и стоимость прививки. В прошлом году средняя цена была 200 гривен.

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