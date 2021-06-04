В Украине не хватает бланков "больничных"

Вокруг "больничных" в последнее время было немало скандалов. По всей Украине не хватает бланков. Только в апреле медучреждения получили необходимые бланки. За этот период франковцам задолжали девять тысяч "больничных" листов.

Например, в некоторых медучреждениях Ровно они закончились еще в марте, но до сих пор там вместо них выдают справки. А люди из-за этого не могут получить деньги от Фонда соцстрахования. Ведь по закону справки оплате не подлежат. В местном управлении здравоохранения обещали решить проблему в мае, теперь – говорят о середине июня.

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Подобная ситуация была и в Ивано-Франковске: больничные листы там закончились еще в январе. И только в апреле медучреждения получили необходимые бланки.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили е-больничные.