В Украине не останется сухого места: прогноз погоды на 5 июля (карта)

Больше всего в первый рабочий день будет заливать юг – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму обещают обильные осадки с грозами

В понедельник, 5 июля, в Украине по-прежнему будет властвовать грозы и жара. Где-то будет заливать больше, где-то меньше, но мокро будет везде.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в первый день недели обещают относительно небольшой ливень, но с грозой, температура 26-28 градусов. Такая же погода будет и в северных областях-соседках – Черниговской и Сумской.

Продолжить лить и на западе страны, там температура в основном будет около 28 градусов, но во Львовской, тернопольской и Волынской области будет чуть менее жарко – от 23 до 26 градусов.

В центральных областях в понедельник 26-28 градусов тепла и все те же дожди с грозами. На востоке будет еще жарче – в Луганской области обещают до 31 градуса, в Харькове и Донецке – до +30.

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Больше всего в первый рабочий день будет заливать юг, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму по-прежнему обещают обильные осадки с грозами.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму в воскресенье, 4 июля, после ливней затопило 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, причем пять из них вода полностью разрушила. Также затоплены четыре нежилых объекта, в том числе пожарная станция и психоневрологический диспансер.

Мы также писали, что во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения в Крыму погибла женщина, еще одна пострадала.