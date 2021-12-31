В Украине несколько дней не будут работать пункты вакцинации – когда откроются

Вакцинацию от коронавируса временно приостановят. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за новогодних праздников в Украине два дня не будут работать центры и пункты вакцинации против коронавируса.

Об этом предупредили в пресс-службе Минздрава.

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Прививку нельзя будет сделать 1 и 2 января. В эти дни пункты вакцинации будут закрыты.

"Приходите на прививку с 3 января, а контакты и список ближайших мест для вакцинации ищите на https://vaccination.covid19.gov.ua/list", – напомнили в Минздраве.

Медики отмечают, что вакцинация защищает людей от тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти.

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Реакция украинцев

В комментариях к этой публикации мнения разделились – одни говорят, что на праздники никто и так не пошел бы прививаться, а вот другие убеждены, что именно выходной день – лучшее время для вакцинации.

"У ковида праздник" , – написал один из пользователей. Сразу же в ответ получил волну негодования "расскажи это родственникам 209 умерших от ковида за вчерашние сутки, которые завтра их будут поминать".

Что будет с вакцинацией в 2022 году

Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в данный момент в Украине осталось около 11 млн доз COVID-вакцин.

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На 2022 год по уже подписанным контрактам планируется поставка 25 млн доз вакцины Pfizer. Также в процессе переговоров контракт на 6,5 млн доз вакцины CoronaVac – отметил Кузин.

Дополнительно также есть подтверждения со стороны COVAX. Этот механизм не будет прекращать свою работу.

"То есть вакцин хватает как на ревакцинацию, так и бустер, так и на охват 70% населения страны", – подчеркнул главный санврач страны.

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