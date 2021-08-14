В Украине "Новая почта" презентовала грузовой дрон (видео)

В Украине "Новая почта" провела презентацию первого грузового дрона от отечественного производителя. Создателем стала компания BetterFly.

Об этом сообщает Агро Инновационное Опрыскивание в Facebook.

Дрон представили на экспозиции инноваций компании "Новая Почта". На видео видно, как дрон с легкостью поднялся в воздух вместе с грузом и четко приземлился на крышу.

Какой был вес груза – пока неизвестно.

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Это не первая инновация "Новой почты"

Мы писали также, что ранее "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

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