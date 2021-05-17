Коронавирус "дал заднюю"? В Украине все меньше новых случаев за сутки (статистика)

В Минздраве озвучили новые данные по ковиду за сутки – суточный прирост больных уменьшается

Медик скорой помощи в защитном костюме / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки, 16 мая, обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Это на 1484 больных меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 156 000 пациентов с коронавирусом. Вчера от болезни умерли 109 человек (всего – 48 184).

Вылечиться удалось 6869 пациентам за сутки (всего – 1 864 593).

Данные по коронавирусу по состоянию на 17 мая Реклама

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Напомним, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.